Евгений Коноплянка: Сердце разрывается от того, что «Днепр» вылетел из УПЛ

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал вылет своего бывшего клуба «Днепра» из украинской премьер-лиги.

«Днепр» – это большая семья, это история, это лучший клуб на планете. Сердце разрывается от того, что «Днепр» потерял место в премьер-лиге. Я люблю тебя, «Днепр»! Только «Днепр», только победа! «Днепр» должен жить! И я мысленно с тобой!» – написал Коноплянка в своем Instagram.

Напомним, что «Днепр» после поражения от «Ворсклы» (0:1) впервые в своей истории покинул высший дивизион.