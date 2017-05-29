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Мэтт Мюррей: Мне повезло, что играю в финале Кубка Стэнли во второй раз подряд

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей рассказал, что чувствует после выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.

«Это уникальный опыт. Особенное чувство. Приятно, что я могу разделить его с другими ребятами. Мы практически вместе перешли из «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон» в «Питтсбург». Они мои лучшие друзья. Поэтому мне так приятно. Мы были соседями с Брайаном Растом в течение двух лет, на выездах селились вместе с Конором Шири. Мы вместе проводим свободное время. Очень приятно разделить эту радость с ними.

Мне очень повезло. Я снова в финале, во второй раз подряд. Я понимаю, что такое происходит очень редко. Просто у нас особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней. Для меня это большая честь», – приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.

Напомним, 23-летний канадец провел в плей-офф пять матчей, в которых одержал три победы, отразил 94,6 процента бросков при коэффициенте надежности 1,35 шайбы за игру.

Отметим, что Мюррей защищал ворота «Питтсбурга» в четырех последних матчах финальной серии Восточной конференции НХЛ с «Оттавой».

Первый матч финала Кубка Стэнли «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на вторник.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл

Место и дата

30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

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