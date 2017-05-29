«Челси» требует от «Лиона» 17,5 миллионов фунтов за Бертрана Траоре

«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Бертрану Траоре. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует RMC, «Лион» хотел бы подписать контракт с Траоре на постоянной основе. Препятствием к этому может стать трансферная стоимость игрока. «Челси» хочет выручить а него 17,5 миллионов фунтов.

Прошлый сезон 21-летний Бертран Траоре провел в «Аяксе» на правах аренды. В 39 матчах он забил 13 мячей при шести голевых передачах.