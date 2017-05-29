Александр Медведев: Ковальчук хочет остаться в СКА и сыграть на Олимпиаде

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном будущем Ильи Ковальчука.



- Наш разговор с Ковальчуком будет продолжен, мы находимся на стадии обсуждения деталей его контракта. Илья хочет остаться в клубе. Причина проста - он хочет принять участие в Олимпийских играх. У меня есть хорошая надежда, что он останется в СКА, - рассказал Медведев.

Срок контракта 34-летнего нападающегно со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что Ковальчук может вернуться в состав «Нью-Джерси» и возобновить карьеру в НХЛ будущей осенью.









