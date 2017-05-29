Манчини будет зарабатывать в «Зените» пять-шесть миллионов евро

Стали известны детали будущего контракта итальянца Роберто Манчини с «Зенитом». По данным La Gazzetta dello Sport, 52-летний специалист будет зарабатывать за сезон от пяти до шести миллионов евро. Ожидается, что официально о назначении Манчини будет объявлено в течение недели.

Напомним, ранее стало известно о том, что на понедельник у Манчини запланирована встреча в Москве с руководством «Зенита». После этого стороны начнут официальные переговоры.

До контактов с Манчини «Зенит» рассматривал варианты приглашения других итальянских тренеров – Маурицио Сарри из «Наполи» и Эусебио Ди Франческо, который покинул «Сассуоло» и является кандидатом на пост главного тренера «Ромы».

Добавим, что «Зенит» станет шестым клубом в тренерской карьере Манчини. Ранее он тренировал «Фиорентину» (2001-2002), «Лацио» (2002-2004), «Интер» (2004-2008, 2014-2016), «Манчестер Сити» (2009-2013) и «Галатасарай» (2013-2014).

Накануне «Зенит» объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.