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Миралем Пьянич: Исход финала Лиги чемпионов решат мелкие детали, у «Реала» есть свои слабости

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом».

- Когда ты выходишь в финал, там тебя неизменно ждет битва с сильным противником. «Реал» проводит отличный сезон и является действующим обладателем трофея. Он выиграл Лигу чемпионов год назад, поэтому нам будет противостоять великолепная команда, привыкшая к таким матчам, таким турнирам и таким финалам. Ожидаем упорнейшей борьбы по всему полю и на каждой позиции. Будем готовиться как можно лучше, но в финале победит сильнейший.

Нужно сохранять спокойствие и оставаться в игре. Мы обладаем высоким классом, соперник тоже, поэтому нас всех ждет ожесточенная борьба. Исход финала решат мелкие детали. Мы сосредоточимся на себе и постараемся увезти трофей домой. У «Реала», как и у любой команды, есть свои слабости. Постараемся их использовать, а мастерства для этого у нас хватит, - рассказал Пьянич.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея.

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