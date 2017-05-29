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Павел «9pasha» Хвастунов: Честно говоря, мы очень хотели первым кубком привезти в офис трофей от Valve

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Игрок Virtus.pro Павел «9pasha» Хвастунов прокомментировал победу команды на Кубке России по киберспорту 2017.

«Честно говоря, мы очень хотели первым кубком привезти в офис трофей от Valve. Было бы приятно, и мы очень хотели победить — но, увы, с первого раза не получилось. Первый трофей будет такой, но мы очень сильно довольны. Это хороший полноценный турнир.

Борьба была. Команды очень усердно готовились, много придумали, а мы были менее готовы, и каждая игра давалась тяжело. Но мы как-то выкручивались из ситуации, находили выходы и побеждали».

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