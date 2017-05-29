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Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцом

Источник:  The SunКомментарии

В СМИ появилась информация, что девушка форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду Джорджина Родригес, возможно, ждет ребенка от футболиста. Мать Роналду Долорес Сантуш утверждает, что это неправда.

«Это бред. Он просто положил ей руку на живот», - сказала Сантуш, имея в виду фотографию в Instgaram сына.  «Насколько я знаю, Криштиану не станет отцом во второй раз. Но надеюсь, что у него еще будут дети. Он хочет детей, и у него есть деньги на то, чтобы их растить», - приводит слова Сантуш The Sun.

Напомним, что у Роналду есть сын - Криштиану Роналду-младший, которому сейчас шесть лет.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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