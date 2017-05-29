Алексей Миранчук: Сейчас у меня контракт с «Локомотивом». Что дальше будет, не знаю
Полузащитник сборной России и «Локомотива» Алексей Миранчук – о будущем в клубе.
– Что думаете по поводу ситуации в клубе?
– У меня контракт с «Локомотивом». О будущем пока нечего сказать, – говорит Миранчук.
В 34 матчах нынешнего сезона 21-летний Миранчук забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.
Контракт футболиста с клубом заканчивается в конце 2017 года.
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