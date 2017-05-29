Сергей Прядкин: На этой неделе комиссия РФПЛ проверит инфраструктуру клуба

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказался о соответствии «СКА-Хабаровска» критериям для вступления в премьер-лигу.

«На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность.

Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи «СКА-Хабаровска» ходит довольно много болельщиков.

Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить», – приводит ТАСС слова Прядкина.

Напомним, накануне «СКА-Хабаровск» в серии пенальти переиграл «Оренбург» в стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион российского футбола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча