Сергей Прядкин: На этой неделе комиссия РФПЛ проверит инфраструктуру клуба
Президент РФПЛ Сергей
Прядкин высказался о соответствии «СКА-Хабаровска» критериям для вступления в
премьер-лигу.
«На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность.
Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи «СКА-Хабаровска» ходит довольно много болельщиков.
Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить», – приводит ТАСС слова Прядкина.
Напомним, накануне «СКА-Хабаровск» в серии пенальти переиграл «Оренбург» в стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион российского футбола.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Оренбург - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Малых, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Парняков, Попович (Лобжанидзе, 55), Георгиев, Воробьёв (Коронов, 115), Дюриш (Шогенов, 86)
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Удалый, Черевко (Астафьев, 69), Димидко, Друзин, Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 85), Никифоров (Купчин, 98), Казанков
Незабитые пенальти
Георгиев (Оренбург), 39
Предупреждения:
Дюриш, 27; Ойеволе, 70; Афонин, 105; Малых, 109 - Димидко, 3; Казанков, 40; Никифоров, 93; Кобялко, 116
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
28 мая 15:00, Газовик, Текстовая трансляция