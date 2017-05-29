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Энтони Джошуа могут лишить чемпионского пояса IBF

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы тяжеловеса Энтони Джошуа, ожидает, что его боец в ближайшее время может быть лишен титула IBF.

- Мы направим специальный запрос на предоставление исключения для защиты титулов Энтони в повторном бою с Кличко. С WBA ситуация более или менее понятна, нам будет предоставлено исключение, но получим ли мы разрешение от IBF? Это пока вопрос. Мы хотим провести следующий бой против Кличко и ожидаем, что лагерь Пулева сейчас поднимет большой шум, - заявил Хирн.

Напомним, болгарский тяжеловес Кубрат Пулев возглавляет рейтинг претендентов IBF и на основании этого имеет право на бой с Джошуа.

Однако команда британца должна также организовать поединок Энтони с Владимиром Кличко, который был оговорен в контракте на их первую встречу. Тогда в Лондоне Джошуа нокаутировал украинца в 11-м раунде.

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