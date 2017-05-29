Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 1:1Вихлянцева
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Дутра Силва- : -Южный
Теннис  Кравчук- : -Дельбонис
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Кайоде: Мы не общались со «Спартаком». Информация о переходе неверна

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Спартак».

«Мы не общались со «Спартаком» Никто из этого клуба не выходил на нас, и эта информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в «Спартак», неверна. По поводу будущего Оларенваджу мы общаемся с одним бельгийским и одним немецким клубом, переговоры идут прямо сейчас. Еще с нами общался московский «Локомотив», но никакой конкретики пока не предложил», - цитирует Херцога «Спорт день за днем».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Кайоде 17 голов в 33 матчах в составе «Аустрии» в рамках чемпионата Австрии. Всего нападающий провел 48 игр за австрийский клуб во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах. По данным Transfermarkt, стоимость нигерийского форварда оценивается в 1,7 миллиона фунтов.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Иванов может подписать контракт с «Динамо»Как стало известно «Советскому спорту», Олег Иванов – одна из приоритетных трансферных целей московского «Динамо».Манчини будет зарабатывать в «Зените» пять-шесть миллионов евроСтали известны детали будущего контракта итальянца Роберто Манчини с «Зенитом». По данным La Gazzetta dello Sport, 52-летний специалист будет зарабатывать от пяти до шести миллионов евро. Ожидается, что официально о контракте будет объявлено в течение недели.«Челси» требует от «Лиона» 17,5 миллионов фунтов за Бертрана Траоре«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Бертрану Траоре. Об этом сообщают французские СМИ.Нигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛНигерийский форвард согласился перейти в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манчини прилетел в Москву на переговоры с «Зенитом»Итальянский специалист Роберто Манчини прилетел в Москву, где у него на понедельник запланирована встреча с руководством «Зенита», сообщает Sky Sport.Владимир Стогниенко: Каррера запросто может уйти в клуб уровня «Ромы»Спортивный комментатор Владимир Стогниенко считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может быть интересен итальянским топ-клубам.Квинси Промес: Россия – футбольная страна, там сделают все, чтобы чемпионат мира стал праздникомПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал голландским репортерам о том, как Россия готовится к чемпионату мира 2018 году.«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словами«Результат стыдный для меня». Неудачная карьера Луческу в России его же словамиКарьера Луческу в «Зените» подошла к концу, и ему далеко не все в России было по душе. «Советский спорт» вспомнил главные слова тренера.«Терек» и «Амкар» интересуются защитником «Тосно» АбазовымИнтерес к защитнику «Тосно» Руслану Абазову проявляют два клуба РФПЛ. Футболистом интересуются «Терек» и «Амкар».Шамиль Газизов: «Уфу» покинут не менее четырех человек, по Беленову все решится через неделюГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о кадровых изменениях в команде. Он ответил на вопрос о будущем голкипера Александра Беленова.День в истории. Егору Титову исполнился 41 годСегодня отмечает день рождения бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов. Ему исполнился 41 год.Голкипер «Бенфики» Эдерсон близок к переходу в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» может подписать вратаря «Бенфики» Эдерсона. Об этом сообщают британские СМИ.Луческу уходит, Кирьяков угрожает Талалаеву, а «Спартак» покупает игрока (видео)Луческу уходит, Кирьяков угрожает Талалаеву, а «Спартак» покупает игрока (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых ярких, значимых и резонансных событиях в российском футболе.Марко Верратти: Останусь в «ПСЖ» на следующий сезонПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона» и собирается пригласить его этим летом.«Рома» готова перехватить у «МЮ» защитника «Бенфики»«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Бенфики» Виктора Линделефа. Об этом сообщает Mirror.Симон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаСимон Миньоле: Все говорят о возможном приходе КасильясаГолкипер «Ливерпуля» высказался о возможном приходе вратаря «Порту» Икера Касильяса, а также прокомментировал свою ситуацию в клубе.Нолито: Надеюсь, этим летом я покину «Манчестер Сити»Форвард «Манчестер Сити» Нолито заявил, что собирается покинуть «Манчестер Сити» и вернуться в испанскую примеру.«Ньюкасл» по инициативе Бенитеса постарается пригласить РейнуГолкипер «Наполи» Пепе Рейна может вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.Лучший бомбардир чемпионата Шотландии близок к переходу в «Милан»Форвард «Селтика» Мусса Дембеле может перебраться в серию А. Об этом сообщает Express.Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.
Футбол
Сергей Прядкин: На этой неделе комиссия РФПЛ проверит инфраструктуру клуба
Футбол
Алексей Миранчук: Сейчас у меня контракт с «Локомотивом». Что дальше будет, не знаю
Футбол
Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцом
Футбол
Миралем Пьянич: Исход финала Лиги чемпионов решат мелкие детали, у «Реала» есть свои слабости
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Аустрия
Аустриякалендарьстатистика
Оларенваджу Айоба Кайоде
Оларенваджу Айоба Кайодевсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы