Агент Кайоде: Мы не общались со «Спартаком». Информация о переходе неверна

Агент форварда «Аустрии» Оларенваджу Кайоде Франц Херцог опроверг информацию о том, что его клиент согласился на переход в «Спартак».

«Мы не общались со «Спартаком» Никто из этого клуба не выходил на нас, и эта информация о том, что Кайоде дал согласие на переход в «Спартак», неверна. По поводу будущего Оларенваджу мы общаемся с одним бельгийским и одним немецким клубом, переговоры идут прямо сейчас. Еще с нами общался московский «Локомотив», но никакой конкретики пока не предложил», - цитирует Херцога «Спорт день за днем».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Кайоде 17 голов в 33 матчах в составе «Аустрии» в рамках чемпионата Австрии. Всего нападающий провел 48 игр за австрийский клуб во всех турнирах и забил 24 мяча при семи голевых передачах. По данным Transfermarkt, стоимость нигерийского форварда оценивается в 1,7 миллиона фунтов.