Виталий Мутко: Сборной России нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России не успеет опробовать все стадионы чемпионата мира до начала турнира.

«Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет – всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадионе», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, на данный момент построены четыре стадиона чемпионата мира: «Казань Арена», «Спартак» («Открытие Арена»), «Фишт» и «Санкт-Петербург». Реконструкция стадиона «Лужники» находится в завершающей стадии.

К концу 2017 года должны быть готовы стадионы в Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.

Добавим, что чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.