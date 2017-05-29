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Миралем Пьянич: Я существенно прибавил с тех пор, как перешел в «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о достигнутом прогрессе после перехода в туринский клуб.

- Я существенно прибавил с тех пор, как переехал в Турин. Можно с уверенностью сказать, что я достиг своей цели. После нескольких замечательных лет в «Роме» решил, что еще смогу развиваться как игрок. Перешел в клуб, который привык побеждать и всегда старается добиться максимума. Я стал частью замечательного проекта, в котором был бы рад участвовать любой футболист.

С каждым месяцем чувствую себя здесь все лучше и лучше, тем более что мы получаем огромное удовольствие от футбола и выигрываем трофеи. Пока у нас таковых два, и мы надеемся на третий, который будет уже новым уровнем сложности. Тем не менее команда уверена, что нам это по силам, - рассказал Пьянич.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея.

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