Раонич обыграл Дарсиса и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между канадцем Милошем Раоничем и бельгийцем Стивом Дарсисом завершился
победой канадского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу
Раонича.
Матч продолжался один час и 31 минуту. Раонич сделал 15 эйсов при трех у соперника. Также у канадца пять двойных ошибок при двух у Дарсиса.
В следующем раунде Раонич сыграет с победителем пары Рожерио Дутра Силва (Бразилия) – Михаил Южный (Россия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Раонич М. (Канада) - Дарсис С. (Бельгия) - 6:3, 6:4, 6:2 29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Раонич М. (Канада) - Дарсис С. (Бельгия) - 6:3, 6:4, 6:2
29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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