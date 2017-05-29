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«Торпедо» назначит главного тренера до конца недели

Источник:  ТАССКомментарии

«Торпедо» определится с новым главным тренером на этой неделе. Об этом сообщил президент клуба Александр Тукманов.

«Варианты у нас есть, – приводит ТАСС слова Тукманова. – Думаю, до конца недели мы объявим нового главного тренера».

Напомним, в нынешнем сезоне «Торпедо» под руководством Виктора Булатова заняло третье место в зоне «Центр» ПФЛ и не выполнило задачу по выходу в ФНЛ.

Победитель зоны курский «Авангард» набрал на три очка больше черно-белых. После окончания сезона Булатов ушел в отставку.

Добавим, что «Торпедо» проводит в зоне «Центр» второй год. В сезоне 2015/2016 команда заняла 12-е место. До этого «Торпедо» заняло 15-е место в премьер-лиги, но из-за финансовых трудностей не стало заявляться в ФНЛ.

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