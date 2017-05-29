Кафу: У сборной Германии очень многоообещающий состав на Кубок конфедераций

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что сборная Германии является главным фаворитом Кубка конфедераций.

«Немецкая сборная располагает сейчас невероятной россыпью талантов. В её рядах играют молодые футболисты, уже имеющие международный опыт и ярко зарекомендовавшие себя в бундеслиге. Для многих из них он станет первым турниром на уровне национальной сборной, и одновременно это большая ответственность, ведь они представляют страну, которая является действующим чемпионом мира.

Если к многообещающим именам немецкой сборной мы прибавим таких футболистов, как Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Чичарито, причём это далеко не полный список, то станет понятно, что болельщики вправе рассчитывать на футбол высочайшего уровня в матчах Кубка конфедераций. Очень много жду, например, от поединка Германия – Чили, потому что эти две команды неизменно делают ставку на игру в атаке», – приводит слова Кафу ФИФА.

Отметим, что ранее, в 2005 году, бундестим занимала третье место на Кубке конфедераций.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

