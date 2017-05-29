Андрей Семенов: Роналду – лучший игрок мира? Для меня Месси – он разностороннее

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов – о будущем сопернике по Кубку конфедераций и лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.

– У сборной Португалии приедет Роналду. Как его остановить?

– За счет командных действий, подстраховки. Один в один его не остановить и один защитник мира. Но нельзя делать акцент на одном футболисте. Там каждый может преподнести сюрприз.

– Кто для вас лучший Роналду или Месси?

– Месси. Чем? Дриблингом. Криштиану в последние годы стал просто бомбардиром, машиной по забиванию мячей. А Месси – более командный игрок, делает много голевых передач. Иньеста и Хави в одном лице? Можно и так сказать.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).