Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 1:1Вихлянцева
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Дутра Силва- : -Южный
Теннис  Кравчук- : -Дельбонис
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Семенов: Роналду – лучший игрок мира? Для меня Месси – он разностороннее

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов – о будущем сопернике по Кубку конфедераций и лидере сборной Португалии Криштиану Роналду.

– У сборной Португалии приедет Роналду. Как его остановить?
– За счет командных действий, подстраховки. Один в один его не остановить и один защитник мира. Но нельзя делать акцент на одном футболисте. Там каждый может преподнести сюрприз.

– Кто для вас лучший Роналду или Месси?
– Месси. Чем? Дриблингом. Криштиану в последние годы стал просто бомбардиром, машиной по забиванию мячей. А Месси – более командный игрок, делает много голевых передач. Иньеста и Хави в одном лице? Можно и так сказать.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяАлексей Миранчук: Мы – Россия. И отталкиваемся от себяИгроки сборной России после открытой тренировки сборной – о том, кто круче Месси или Роналду.Кафу: У сборной Германии очень многоообещающий состав на Кубок конфедерацийБывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что немецкая команда является главным фаворитом Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Сборной России нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионахВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России не успеет опробовать все стадионы чемпионата мира до начала турнира.Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцомВ СМИ появилась информация, что девушка форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду Джорджина Родригес, возможно, ждет ребенка от футболиста. Мать Роналду Долорес Сантуш утверждает, что это неправда.Нойштедтер и Акинфеев приступили к тренировкам со сборнойЗащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступили к тренировкам со сборной России.Луиш Фигу: Никогда не стану выбирать между Месси и РоналдуБывший полузащитник сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что не следует сравнивать Криштиану Роналду и Лионеля Месси.Месси выиграл четвертую «Золотую бутсу»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2016/17.Артем Дзюба: Нам бы объединиться, чтобы вытащить себя за волосы из болотаФорвард сборной России Артем Дзюба высказался о проблемах отечественного футбола.Черчесов идет в отбор. Как сборная России уже обыграла «новозеландцев» (видео)Черчесов идет в отбор. Как сборная России уже обыграла «новозеландцев» (видео)Почему сборная готовится в Австрии, а не в России, зачем Гилерме на тренировке очки, если не от солнца и почему Черчесов – в порядке.Александр Овечкин: Лично я жду от сборной России красивый игры и победы на Кубке конфедерацийНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.Александр Овечкин: Если Глушаков забьет шесть мячей на Кубке конфедераций, подарю ему клюшкуНападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что нужно сделать полузащитнику «Спартака» и сборной России Денису Глушакову, чтобы получить его клюшкуГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовГилерме: Акинфеев – лучший! Без вопросовИгроки сборной России Маринато Гилерме и Александр Ерохин после открытой тренировки ответили на вопросы журналистов.Нойштедтер присоединился к сборной России на сборе в АвстрииЗащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит сбор в Нойштифте (Австрия).Роналдо: Получить «Золотой мяч» должен РоналдуБывший бразильский футболист Роналдо выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить Криштиану Роналду.Илья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилИлья Кутепов: В чемпионскую ночь вообще не пилЗащитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов дал интервью «Советскому спорту».Александр Самедов: Месси больше Роналду действует на командуПолузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.Илья Кутепов: Нельзя себя накручивать. Это пойдет только во вредЗащитник сборной России и «Спартака» Илья Кутепов - о потери места в стартовом составе в концовке сезона.«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и ГерманииМесси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах.Луис Энрике: Месси – инопланетянинБывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выступления Лионеля Месси.«Зенит» вновь будет скупать лучших российских игроков? (видео)«Зенит» вновь будет скупать лучших российских игроков? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Сергей Прядкин: На этой неделе комиссия РФПЛ проверит инфраструктуру клуба
Футбол
Алексей Миранчук: Сейчас у меня контракт с «Локомотивом». Что дальше будет, не знаю
Футбол
Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцом
Футбол
Миралем Пьянич: Исход финала Лиги чемпионов решат мелкие детали, у «Реала» есть свои слабости
все новости
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Андрей Семёнов
Андрей Семёноввсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости