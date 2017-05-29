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Константин Лепехин: У Манчини есть время поправить дела в «Зените»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера питерской команды Роберто Манчини.

– Многое зависит от селекции, и пишут, что она будет. И если она пройдет удачно, то результаты могут появиться очень быстро. Но у Манчини есть время уже сейчас как-то поправить дела в команде.

Есть еще немногим больше месяца до старта и чемпионата страны и Лиги Европы. Это не такой уж и маленький срок. Но, безусловно, выводы и оценки будут делаться в конце будущего сезона, – рассказал Лепехин в интервью «Газете.ру».

Напомним, по окончании сезона-2016/17 из «Зенита» был уволен прежний наставник команды Мирча Луческу.

Ожидается, что в ближайшее время команду возглавит итальянец Роберто Манчини.

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