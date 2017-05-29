Мугуруса обыграла Скьявоне и вышла во второй раунд Ролан Гаррос
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между испанкой Гарбинье Мугурусой и итальянкой Франческой Скьявоне
завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:4 в
пользу Мугурусы.
Матч продолжался один час и 32 минуты. Мугуруса сделала два эйса при одном у соперницы. У итальянки больше двойных ошибок (4-1). В следующем раунде Мугуруса сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Скьявоне Ф. (Италия) - 6:2, 6:4
Место и дата
29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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