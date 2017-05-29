Льюис Хэмилтон: В «Феррари» выбрали своего пилота номер один, теперь для меня все ясно

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после Гран-при Монако заявил, что тактика «Феррари» в гонке говорит о том, что команда будет делать ставку на немца Себастьяна Феттеля.

«У меня нет ни малейших сомнений, что в «Феррари» уже выбрали своего пилота номер один и теперь делают все возможное, чтобы обеспечить Себастьяну максимум по ходу каждого уик-энда.

С сегодняшней тактикой пилоту, который позади, очень сложно опередить лидера, если только команда не решила сделать именно это. Так что для меня все ясно», – приводит Motorsport.com слова Хэмилтона.

Напомним, Феттель одержал третью победу в сезоне, опередив своего партнера Кими Райкконена благодаря более позднему пит-стопу.

Теперь в общем зачете Феттель опережает Хэмилтона на 25 очков.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки