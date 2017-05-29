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Анатолий Тимощук: Гаттузо был психованным, но всегда мог пошутить

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший игрок питерского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о новом главном тренере молодежной команды «Милана» Дженнаро Гаттузо. 

«Наверное, из тех, с кем мы часто пересекались, могли поговорить, пошутить, это был Дженнаро Гаттузо. Все его знают. Он вспыльчивый, психованный чуть-чуть, но мы всегда могли пообщаться перед игрой. Он говорил: «Давай ты сегодня меня не бей». Я отвечаю: «Подожди, считается, что ты можешь перебить полкоманды». На что Гаттузо отвечал: «Нет, я тебя знаю», - цитирует Тимощука официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 26 мая Гаттузо официально был представлен в качестве главного тренера молодежной команды «россонери». 

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