Анатолий Тимощук: Гаттузо был психованным, но всегда мог пошутить
Бывший игрок питерского «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о новом главном тренере молодежной команды «Милана» Дженнаро Гаттузо.
«Наверное, из тех, с кем мы часто пересекались, могли поговорить, пошутить, это был Дженнаро Гаттузо. Все его знают. Он вспыльчивый, психованный чуть-чуть, но мы всегда могли пообщаться перед игрой.
Он говорил: «Давай ты сегодня меня не бей». Я отвечаю: «Подожди, считается, что ты можешь перебить полкоманды». На что Гаттузо отвечал: «Нет, я тебя знаю», - цитирует Тимощука официальный сайт «Зенита».
Напомним, что 26 мая Гаттузо официально был представлен в качестве главного тренера молодежной команды «россонери».
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