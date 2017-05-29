Валерий Непомнящий: Для меня стало неожиданностью поражение «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал результаты переходных матчей за право провести следующий сезон в премьер-лиге.

– Для меня стало неожиданностью поражение «Оренбурга», команды, зарекомендовавшей себя в РФПЛ в качестве непростого соперника. В высшем дивизионе в этом сезоне подопечные Роберта Евдокимова провели много хороших игр, однако в нужный момент не смогли совладать с оппонентом из ФНЛ. И это меня удивило.

«Арсенал» же хоть и испытал большие сложности с сохранением прописки в элите, но в итоге все же добился желаемого, одолев «Енисей», – цитирует Непомнящего «Газета.ру».

Напомним, в следующем сезоне московское «Динамо» вернется в РФПЛ, «Тосно» дебютирует в высшем дивизионе, «Арсенал» сохранил прописку в элите, а «СКА-Хаборовск» отвоевал повышение в классе через переходные матчи с «Оренбургом».