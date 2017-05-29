Возняцки обыграла Фурлис в первом раунде «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между датчанкой Каролин Возняцки и австралийкой Джейми Фурлис
завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 3:6, 6:2 в
пользу Возняцки.
Матч продолжался два часа и 14 минут. У Возняцки ноль эйсов и две двойные ошибки, у Фурлис – один эйс и три двойные.
В следующем раунде Каролин сыграет с победительницей пары Франсуаз Абанда (Канада) – Тесса Адрианяфитримо (Франция).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Возняцки К. (Дания) - Фурлис Д. (Австралия) - 6:4, 3:6, 6:2
Место и дата
29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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