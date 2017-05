«Барселона» представила форму на следующий сезон (фото)

Представлена форма «Барселоны», в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный твиттер «Барсы».

The new FC Barcelona kit is finally here.

Форма создана компанией Nike. Экипировка выполнена в традиционных для «Барсы» сине-гранатовых цветах. На футболке впервые появится логотип Rakuten – нового титульного спонсора клуба.

Our new kit for the next season!

The shirt never sleeps.

Força Barça!





Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала победителем Кубка Испании, а в чемпионате заняла второе место. В Лиге чемпионов команда дошла до 1/4 финала.