Мэджик Джонсон: Отец Лонзо похож на Крис Дженнер

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сравнил отца Лонзо Болла Лавара с матерью Ким и Хлои Кардашьян - Крис Дженнер.

«Когда мы говорим о семье Кардашьян, мы не считаем, что мама была плохой. Она ведь помогла им заработать много денег. Она любит хвастаться своими дочерьми.

Мне кажется, что в ситуации с Лонзо Боллом и его отцом мы имеем дело с чем-то похожим. Лавар просто говорит: «Эй, мой сын классный». В этом нет ничего плохого. Нам не кажется, что он будет проблемой, если мы сможем выбрать Лонзо на драфте», – приводит слова Джонсона USA TODAY.

В минувшем сезоне Лонзо выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он проводил на паркете по 35,1 минуты, собирая коллекцию из 14,6 очка, 7,6 передачи, 6,0 подбора, 1,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.