ЦСКА объявил об отставке главного тренера дубля Гришина

Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

45-летний специалист принял решение покинуть клуб по собственному желанию. Гришин возглавил дубль ЦСКА с декабря 2010 года. Под его руководством команда дважды завоевала серебряные медали молодежного первенства и четыре раза бронзовые.

«ПФК ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодежной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы», – говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, в нынешнем сезоне молодежная команда ЦСКА лидировала в турнире до предпоследнего тура, но в итоге пропустила вперед «Спартак».