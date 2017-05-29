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Бывший полузащитник «Анжи» Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TZКомментарии

28-летний бразильский полузащитник сборной Бразилии Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию» в летнее трансферное окно.

По информации TZ, сумма трансфера игрока может составить 50 миллионов евро.

Если сделка состоится - это будет самой дорогой покупкой за всю историю «Баварии». В 2012 году мюнхенский гранд заплатил за испанца Хави Мартинеса 40 миллионов, что пока является клубным рекордом.

Отметим, что контракт Виллиана с «Челси» действует до 2020 года. По данным источника, бразилец рассчитывает получить в Мюнхене большее игровое время.

Ранее Виллиан защищал цвета донецкого «Шахтера» (2007 - 2013) и «Анжи» (2013).


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