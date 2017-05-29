Ройс выбыл на неопределенный срок
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит начало сезона из-за полученной травмы в финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом».
Как сообщает пресс-служба «Боруссии», магнитно-резонансная томография правого колена игрока подтвердила худшие опасения тренерского штаба - разрыв задней крестообразной связки. Футболист будет вынужден пропустить около полугода, однако точные сроки восстановления не называются.
Ранее Ройс уже пропускал по причине травм чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016.
В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах и забил 13 голов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически