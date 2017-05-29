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Ройс выбыл на неопределенный срок

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит начало сезона из-за полученной травмы в финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», магнитно-резонансная томография правого колена игрока подтвердила худшие опасения тренерского штаба - разрыв задней крестообразной связки. Футболист будет вынужден пропустить около полугода, однако точные сроки восстановления не называются.

Ранее Ройс уже пропускал по причине травм чемпионат мира-2014 и чемпионат Европы-2016.

В прошедшем сезоне Ройс принял участие в 24 матчах и забил 13 голов.

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