Донской уступил Троицки в первом раунде «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном
разряде между сербом Виктором Троицки и россиянином Евгением Донским завершился
победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:4, 6:0 в пользу
Троицки.
Матч продолжался два часа и 17 минут. Троицки сделал шесть эйсов при четырех у соперника. Также у Виктора четыре двойные ошибки при двух у россиянина.
В следующем раунде Троицки сыграет с грузином Николозом Басилашвили.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Троицки В. (Сербия) - Донской Е. (Россия) - 7:6, 6:4, 6:0
Место и дата
29 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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