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Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии
Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)
Фото: Twitter.com

Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки в твиттере рассказала о встрече председателя правления «Газпрома» и тренера Роберто Манчини. 

- Миллер провел встречу с Манчини.  Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции, - написала Канделаки в твиттере. 

Отметим, встреча прошла в московском офисе «Газпрома» в кабинете Алексея Миллера на улице Наметкина. 

Ранее в СМИ сообщалось, что первые переговоры итальянского тренера с руководством сине-бело-голубых завершились успешно, а сам специалист уже прилетел в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом». По сообщениям итальянских источников, зарплата Роберто составит 5-6 миллионов евро. 

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