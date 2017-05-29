Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)

Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки в твиттере рассказала о встрече председателя правления «Газпрома» и тренера Роберто Манчини.

- Миллер провел встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции, - написала Канделаки в твиттере.

Миллер провел встречу с Манчини.

Судя по книге,которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции.. pic.twitter.com/lZe6L87tc8 — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 29 мая 2017 г.

Отметим, встреча прошла в московском офисе «Газпрома» в кабинете Алексея Миллера на улице Наметкина.

Ранее в СМИ сообщалось, что первые переговоры итальянского тренера с руководством сине-бело-голубых завершились успешно, а сам специалист уже прилетел в Россию, чтобы подписать контракт с «Зенитом». По сообщениям итальянских источников, зарплата Роберто составит 5-6 миллионов евро.

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