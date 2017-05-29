Сергей Кирьяков: Мой контракт с «Арсеналом» истечет послезавтра, готов к любому решению руководства
Главный тренер «Арсенала»
Сергей Кирьяков заявил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой.
«Мой контракт заканчивается, все возможно. Я спокойно отношусь ко всему, для меня главным было решить задачу, мы ее решили, остальное для меня неважно.
Как тренер может знать, продолжит он работу с командой или нет? Срок моего контракта истечет послезавтра. Я всегда готов к любому решению руководства», – приводит ТАСС слова Кирьякова.
Напомним, накануне «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» (1:0) в ответном стыковом матче за право остаться в премьер-лиге и сохранил прописку в элитном дивизионе.
Добавим, что Кирьяков возглавил «Арсенал» 6 октября 2016 года, сменив в команде Сергея Павлова.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Шевченко 29 (1:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Денисов, Беляев, Григалава, Комбаров, Александров, Максимов (Шевченко, 8, Берхамов, 88), Боурчану, Горбатенко, Думбия, Расич (Власов, 78)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Кичин, Васильев, Камеш (Саркисов, 53), Ланин, Семакин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Самодин (Малоян, 80)
Предупреждения:
Думбия, 63; Шевченко, 81; Комбаров, 84; Габулов, 90 - Ланин, 28; Козлов, 85
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
28 мая 18:00, Арсенал, Текстовая трансляция