Сергей Кирьяков: Мой контракт с «Арсеналом» истечет послезавтра, готов к любому решению руководства

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой.

«Мой контракт заканчивается, все возможно. Я спокойно отношусь ко всему, для меня главным было решить задачу, мы ее решили, остальное для меня неважно.

Как тренер может знать, продолжит он работу с командой или нет? Срок моего контракта истечет послезавтра. Я всегда готов к любому решению руководства», – приводит ТАСС слова Кирьякова.

Напомним, накануне «Арсенал» одержал победу над «Енисеем» (1:0) в ответном стыковом матче за право остаться в премьер-лиге и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Добавим, что Кирьяков возглавил «Арсенал» 6 октября 2016 года, сменив в команде Сергея Павлова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча