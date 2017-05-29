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Чемпион России по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Чемпион России по спортивной ходьбе (2016) на дистанции 20 километров Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт ВФЛА.

Ранее дело на Трофимова было заведено по показателям биологического паспорта.

Начало дисквалификации спортсмена будет отсчитываться с 3 ноября 2016 года. Все результаты Петра Трофимова в период с 13 августа 2009 года по 18 мая 2013 года будут аннулированы.


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