Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапа
Пилот «Феррари»
Себастьян Феттель стал победителем голосования по определению лучшего гонщика
шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.
29-летний немец выиграл в опросе болельщиков на официальном сайте Формулы-1.
Напомним, четырехкратный чемпион мира одержал третью победу в сезоне, опередив своего партнера Кими Райкконена благодаря более позднему пит-стопу.
При этом гонщиком дня Феттель стал в четвертый раз. Ранее он выигрывал голосование по итогам этапов в Австралии, Бахрейне и Испании.
Теперь преимущество Феттеля в общем зачете над британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» выросло до 25 очков.
Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки
Race winner ✅— Formula 1 (@F1) 28 мая 2017 г.
Your #F1DriverOfTheDay ✅
Well done to Sebastian Vettel 👏#MonacoGP pic.twitter.com/srSOR5P6uS