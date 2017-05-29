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Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапа

Источник:  Формула-1Комментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем голосования по определению лучшего гонщика шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.

29-летний немец выиграл в опросе болельщиков на официальном сайте Формулы-1.

Напомним, четырехкратный чемпион мира одержал третью победу в сезоне, опередив своего партнера Кими Райкконена благодаря более позднему пит-стопу.

При этом гонщиком дня Феттель стал в четвертый раз. Ранее он выигрывал голосование по итогам этапов в Австралии, Бахрейне и Испании.

Теперь преимущество Феттеля в общем зачете над британцем Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» выросло до 25 очков.

Седьмой этап чемпионата мира Гран-при Канады пройдет 9-11 июня в Монреале.

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