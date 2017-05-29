Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%

Минувший сезон в российской премьер-лиге ознаменовался падением рейтингов телетрансляций. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope (TNS).

Как сообщает Rambler News Service, телеаудитория матчей РФПЛ за год сократилась на 18,2% - до 662,6 тысяч человек. Рейтинг матчей чемпионата России составил 1%, сократившись за год на 0,2%.

Матчи сезона 2016/17 транслировались только по телеканалу «Матч ТВ» (если говорить о федеральных каналах), с учетом повторов было показано 159 матчей. В последний раз чемпионат был показан в таком же объеме на телеканале «Россия-2», на частоте которого теперь работает «Матч ТВ», в сезоне 2011/12.