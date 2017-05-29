Андрей Рябинский: В ближайшее время Дрозд на ринге не появится

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что российский боксер Григорий Дрозд не появится на ринге в ближайшее время.

«Дрозд не закончил карьеру. Но у него была тяжелейшая травма, и понятно, что в ближайшее время на ринге он не появится. Будет ли он готов боксировать дальше, после восстановления, не знаю», - цитирует Рябинского ТАСС.

Напомним, что 8 апреля Дрозд должен биться с конголезцем Илунги Макабу, однако из-за травмы россиянина поединок был отменен.

Полный диагноз российского боксера - субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва части капсулы сустава.

На профессиональном ринге Дрозд провел 40 боев и потерпел лишь одно поражение.