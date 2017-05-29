Родолфо подпишет новый контракт с «Тереком»
«Терек» продлит контракт с защитником Родолфо еще на один год, сообщает агентство ТАСС.
- Подпишем с ним контракт как с футболистом на один год, когда он вернется (из отпуска). После сезона будем общаться снова, - рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Родолфо выступает за «Терек» с марта 2015 года. Его действующий контракт с клубом истекает 31 мая. В прошедшем сезоне защитник сыграл за грозненцев в 17 матчах чемпионата России.
Ранее Родолфо защищал цвета киевского «Динамо» и московского «Локомотива».
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