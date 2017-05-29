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Александр Яременко: По отборочному турниру глобальных выводов делать не нужно

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал выступление сборной России в европейском отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года.

«Команда собралась на сегодняшний день в оптимальном составе, исходя из физического состояния игроков. Национальный чемпионат закончился недавно, у ведущих игроков было очень много важных игр - финал чемпионата России, финал Лиги чемпионов, финалы кубков, поэтому невооружённым глазом была видна физическая и эмоциональная усталость.

Трудно находить, конечно, стимул, чтобы приезжать в Эстонию и играть против команд Косово и Черногории, но ребята справились, хотя с эстонцами были проблемы ввиду большой мотивации соперника и поддержки трибун. Наша задача была решить вопрос с этим отбором и выйти на чемпионат мира, она выполнена, никаких сюрпризов нет, поэтому каких- то особых эмоций не испытываю, каких-то выводов тоже делать не надо, потому что этот турнир был малопоказательным со спортивной точки зрения», - приводит слова Яременко ТАСС.

Сборная России на отборочном турнире в Таллине выиграла все пять матчей и завоевала путевку на чемпионат мира.

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