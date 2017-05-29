Вихлянцева уступила Ларссон в первом раунде «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между шведкой Юханной Ларссон и россиянкой Натальей Вихлянцевой завершился победой шведской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:4 в пользу Ларссон.
Матч продолжался один час и 30 минут. Вихлянцева и Ларссон сделали по два эйса и по четыре двойные ошибки. В следующем раунде Ларссон сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Ларссон Ю. (Швеция) - Вихлянцева Н. (Россия) - 6:4, 6:4
Место и дата
29 мая 13:30, , Онлайн-трансляция
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