Бертенс обыграла Томлянович и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между австралийкой Айлой Томлянович и голландкой Кики Бертенс
завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 1:6, 6:4, 6:4
в пользу Бертенс.
Матч продолжался один час и 31 минуту. Голландка сделала 11 эйсов, а ее соперница – один. Бертенс допустила семь двойных ошибок при шести у Томлянович.
В следующем раунде Кики сыграет с американкой Кэтрин Бэллис.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Томлянович А. (Хорватия) - Бертенс К. (Голландия) - 6:4, 1:6, 1:6
Место и дата
29 мая 14:00, , Онлайн-трансляция
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