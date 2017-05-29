Тер Штеген подписал новый контракт с «Барселоной»
Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заключил новое соглашение с «Барселоной».
The official signing of the contract extension will be on Tuesday.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 мая 2017 г.
More info 👉 https://t.co/SgYzT2UVNO #TerStegen2022 pic.twitter.com/XW7xeTBxiW
Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба. Контракт подписан на улучшенных условиях до 2022 года.
Прежнее соглашение 25-летнего тер Штегена с «Барселоной» было рассчитано до 30 июня 2019 года. Согласно новому контракту сумма отступных тер Штегена составит 180 миллионов евро.
#TerStegen2022— FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 мая 2017 г.
Blaugrana until 2022 pic.twitter.com/CCTyQNegWu
Ранее вратарь защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха в бундеслиге.
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