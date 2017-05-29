Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
Теннис  Кравчук6:3, 0:0Дельбонис
Теннис  Габашвили- : -Бургос
Теннис  Дутра Силва4:6, 5:6Южный
Теннис  Павлюченкова- : -Тиг
Теннис  Веснина- : -Хаддад Майя
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тер Штеген подписал новый контракт с «Барселоной»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заключил новое соглашение с «Барселоной».

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба. Контракт подписан на улучшенных условиях до 2022 года.

Прежнее соглашение 25-летнего тер Штегена с «Барселоной» было рассчитано до 30 июня 2019 года. Согласно новому контракту сумма отступных тер Штегена составит 180 миллионов евро.

Ранее вратарь защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха в бундеслиге. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» представила форму на следующий сезон (фото)Представлена форма «Барселоны», в которой команда будет выступать в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный твиттер «Барсы».Мать Роналду опровергла информацию, что Криштиану во второй раз станет отцомВ СМИ появилась информация, что девушка форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду Джорджина Родригес, возможно, ждет ребенка от футболиста. Мать Роналду Долорес Сантуш утверждает, что это неправда.Что объединяет Яшина, Гиггза и Мальдини?Что объединяет Яшина, Гиггза и Мальдини?Мы решили вспомнить великолепных игроков, которые всю футбольную карьеру были преданы одному клубу.Марк-Андре тер Штеген: Горжусь тем, что играл в «Барселоне» под руководством Луиса ЭнрикеВратарь «Барселоны» Марк Андре тер Штеген выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Луису Энрике за проделанную работу.Марко Верратти: Останусь в «ПСЖ» на следующий сезонПолузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Барселона» и собирается пригласить его этим летом.Луиш Фигу: Никогда не стану выбирать между Месси и РоналдуБывший полузащитник сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что не следует сравнивать Криштиану Роналду и Лионеля Месси.Месси выиграл четвертую «Золотую бутсу»Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2016/17.Унсуэ назначен главным тренером «Сельты»Хуан Карлос Унсуэ возглавил тренерский штаб «Сельты». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Виго.«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро за Мбаппе«Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить €130 миллионов за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает Eurosport.fr.Матье может покинуть «Барселону»Защитник «Барселоны» Жереми Матье может покинуть каталонский клуб в ближайшее время.Андрес Иньеста: В новом сезоне у «Барселоны» будет новая попытка с новыми людьмиПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил мнение, что прошедший сезон для его команды сложился неудачно.Теневая легенда. Максвелл стал самым титулованным игроком клубного футболаТеневая легенда. Максвелл стал самым титулованным игроком клубного футбола«Советский спорт» рассказывает о Максвелле – футболисте, находившемся всю карьеру в тени, но ставшем настоящей легендой.Жозеп Бартомеу: Энрике входит в число лучших тренеров «Барселоны»Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поблагодарил главного тренера Луиса Энрике, покидающего свой пост, за победу в Кубке.«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и Германии«Без сомнений, Месси – номер один». Обзор финалов в Испании, Франции и ГерманииМесси провел выдающийся матч, а Эмери выиграл третий трофей в сезоне – «Советский спорт» рассказывает о кубковых финалах.Луис Энрике: Месси – инопланетянинБывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал выступления Лионеля Месси.Диего Коста: Я могу уйти из «Челси» только в одну команду, и все ее знаютФорвард «Челси» Диего Коста после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2) высказался о возможном уходе из команды.Победы «Арсенала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд в национальных Кубках и поражение Чудинова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Луис Энрике: Девять трофеев из 13 возможных – хороший результатГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от своей работы у руля каталонского клуба.«Барселона» завоевала Кубок Испании, победив в финале «Алавес»В финале Кубка Испании «Барселона» обыграл «Алавес» со счетом 3:1.Маскерано получил травму головы в финальном матче Кубка ИспанииАргентинский полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил травму головы в матче финала Кубка Испании с «Алавесом» и не смог самостоятельно покинуть поле.
Футбол
Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%
Формула-1
Феттель в четвертый раз в сезоне стал гонщиком этапа
Легкая атлетика
Чемпион России по спортивной ходьбе Петр Трофимов дисквалифицирован на четыре года
Футбол
Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штегенвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости