«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре
Полузащитник «Манчестер
Сити» Яя Туре начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Sky Sports.
Агент 34-летнего ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что переговоры идут хорошо, и в течение нескольких дней стороны могут договориться о продлении контракта.
«Мы общаемся, – сказал Селюк. – Посмотрим, что будет дальше. Но «Сити» – это клуб, который находится в сердце Яя».
Контракт Туре с «горожанами» истекает в следующем месяце, и у игрока уже есть варианты с другими клубами как в премьер-лиге, так и в Европе.
Напомним, в начале сезона Туре не входил в планы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, но после матча с «Кристал Пэлас» (2:1), который прошел 19 ноября, завоевал место в стартовом составе. В той игре Туре забил оба гола команды.
Всего в нынешнем сезоне Туре забил пять голов в 25 матчах премьер-лиги, два гола в четырех матчах Кубка Англии. Кроме того, он сделал голевую передачу в двух матчах Лиги чемпионов.