«Манчестер Сити» начал переговоры с Яя Туре

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре начал переговоры с клубом о новом контракте, сообщает Sky Sports.

Агент 34-летнего ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что переговоры идут хорошо, и в течение нескольких дней стороны могут договориться о продлении контракта.

«Мы общаемся, – сказал Селюк. – Посмотрим, что будет дальше. Но «Сити» – это клуб, который находится в сердце Яя».

Контракт Туре с «горожанами» истекает в следующем месяце, и у игрока уже есть варианты с другими клубами как в премьер-лиге, так и в Европе.

Напомним, в начале сезона Туре не входил в планы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, но после матча с «Кристал Пэлас» (2:1), который прошел 19 ноября, завоевал место в стартовом составе. В той игре Туре забил оба гола команды.

Всего в нынешнем сезоне Туре забил пять голов в 25 матчах премьер-лиги, два гола в четырех матчах Кубка Англии. Кроме того, он сделал голевую передачу в двух матчах Лиги чемпионов.