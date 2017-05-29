Губернатор Оренбургской области: Уверен, что «Оренбург» выпал из элиты ровно на один год

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу с руководством, тренерским штабом и футболистами «Оренбурга». Он выразил уверенность, что команда вылетела из премьер-лиги только на один год.

«Для всех оренбуржцев выход в премьер-лигу ─ это большой праздник. Весь сезон мы показывали, что гордимся родной командой. Мы стали свидетелями зрелищным поединков, где удача не всегда была на нашей стороне, но спорт есть спорт.

Хочу поблагодарить тебя, Роберт (Евдокимов) за хорошую работу, качественный рост подопечных и большой толчок в развитии детского и молодежного футбола. Я уверен, что мы с вами ровно на один год выпали из элиты и более чем уверен, что через год мы туда вернемся, ─ цитирует Берга «Спорт день за днем».

Напомним, что «Оренбург» в переходных матчах за право играть в премьер-лиге уступил «СКА-Хабаровску». Оба матча завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались хабаровчане.

После вылета главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сказал, что он, наверное, покинет команду.