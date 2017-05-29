Александр Горшков: Манчини – хороший вариант для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини главным тренером санкт-петербургской команды.

«Положительно отношусь к этому варианту. Возможно, новый тренер устроит чистку, возможно, это и нужно «Зениту» сейчас, раз был неудачный сезон, непонятные отношения. Возможно, последует некая чистка, поправка, там уже как тренер решит. «Зенит» настроен изменить ситуацию, поэтому такие большие изменения происходят на административном уровне и в тренерском штабе».

«У Манчини были не совсем удачные моменты в карьере, но он тренировал таких грандов как «Интер», «Манчестер Сити». Итальянские специалисты довольно сильные. Это подтверждают сейчас и Антонио Конте, и Массимо Каррера, и тот же Лучано Спаллетти, который провел в «Зените» очень хороший отрезок времени», - приводит слова Горшков «Р-Спорт».



Напомним, что председатель «Газпрома» Алексей Миллер уже провел личную встречу с итальянским специалистом.



28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу.

