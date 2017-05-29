«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием
Лондонский
«Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения.
Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009
по 2013 год.Болельщикам лондонского клуба россиянин запомнился благодаря четырем
голам в ворота «Ливерпуля».
Это достижение вошло в историю АПЛ: Аршавин
стал первым игроком за 63 года, которому забить столько мячей в ворота хозяев
на домашнем для ливерпульской команды стадионе «Эндфилд Роуд».
Напомним, что сейчас Аршавин выступает за «Кайрат».
🎈 Happy birthday to you, @AndrArshavin23 - 36 today 🎉 pic.twitter.com/d1wMjxhPBl— Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2017 г.
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