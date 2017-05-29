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«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием

Источник:  RT на русскомКомментарии

Лондонский «Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.Болельщикам лондонского клуба россиянин запомнился благодаря четырем голам в ворота «Ливерпуля».

Это достижение вошло в историю АПЛ: Аршавин стал первым игроком за 63 года, которому забить столько мячей в ворота хозяев на домашнем для ливерпульской команды стадионе «Эндфилд Роуд».

Напомним, что сейчас Аршавин выступает за «Кайрат».

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