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На канале Na'Vi появилось видео с буткемпа команды по CS:GO

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Natus Vincere на своем канале опубликовала ролик с буткемпа команды по CS:GO.

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