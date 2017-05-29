На канале Na'Vi появилось видео с буткемпа команды по CS:GO
Natus Vincere на своем канале опубликовала ролик с буткемпа команды по CS:GO.
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|Теннис
|Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
|Теннис
|Кравчук6:3, 0:0Дельбонис
|Теннис
|Габашвили- : -Бургос
|Теннис
|Дутра Силва4:6, 5:6Южный
|Теннис
|Павлюченкова- : -Тиг
|Теннис
|Веснина- : -Хаддад Майя
|Возняцки6:4, 3:6, 6:2Фурлис
|Мугуруса6:2, 6:4Скьявоне
|Джорджес3:6, 0:6Путинцева
|Янкович2:6, 5:7Хогенкамп
|Ларссон6:4, 6:4Вихлянцева
|Томлянович6:4, 1:6, 1:6Бертенс
|Ковинич5:7, 2:4Конюх
|Павлюченкова- : -Тиг
|Чженг- : -Плишкова
|Флипкенс- : -Минелла
|Раонич6:3, 6:4, 6:2Дарсис
|Бедене6:4, 6:0, 3:6, 6:1Харрисон
|Симон6:1, 2:6, 4:6, 1:6Басилашвили
|Лу3:6, 4:6, 6:7Стаховский
|Сугита3:6, 3:6, 7:6, 7:6, 3:6Джонсон
|Гранольерс3:6, 4:6, 1:3Джокович
|Дутра Силва4:6, 5:6Южный
|Матьё2:6, 2:5Гоффен
|Хиральдо6:4, 0:0Сеппи
|Лопес- : -Фратанджело
Natus Vincere на своем канале опубликовала ролик с буткемпа команды по CS:GO.