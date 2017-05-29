Алессандро Дель Пьеро: Буффон будет в числе главным героев финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился своими ожиданиями от финала Лиги Чемпионов.

«Не спрашивайте меня о фаворите, потому что его нет. Мы говорим о двух великих командах, двух чемпионах в своих лигах. Буффон сходит с ума в ожидании Лиги чемпионов, он не может ждать больше. Он хочет поднять трофей над головой. Буффон будет одним из главных героев, я уверен.

Зидан? Когда мы играли в «Ювентусе», между нами была гармония. Он всегда хотел помочь своим товарищам по команде, несмотря на технику и класс. Я не ожидал, что он станет тренером. Зидан здорово умел читать игру. Вот почему он всегда принимает правильное решение и сумел выиграть всё», - цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.