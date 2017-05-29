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Пеллегрино покинул «Алавес»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино заявил о своем уходе из клуба.

45-летний аргентинец руководил командой всего один сезон. Под его руководством баскский клуб занял девятое место в примере и дошел до финала Кубка Испании, где в субботу проиграл «Барселоне» (1:3).

После игры на «Висенте Кальдерон» Пеллегрино заявил, что уже определился со своим будущим.

«Я провел в клубе отличное время и получил удовольствие от этого года. Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех, кто помогал нам добиваться успеха в этом сезоне, особенно игроков.

Я уверен, клуб продолжит развиваться и добьется поставленных целей благодаря фундаменту, который здесь есть», – приводит Football Espana слова Пеллегрино.

По данным AS, следующим место работы аргентинца может стать «Севилья», которую покинул Хорхе Сампаоли. Британские источники сообщают, что Пеллегрино возглавит «Кристал Пэлас».

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