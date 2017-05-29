ЦСКА сыграет со «Штурмом», «Партизаном» и «Краснодаром» на сборах в Австрии
Определился план начального этапа подготовки футболистов ЦСКА к сезону-2017/18.
Тренерский штаб решил провести два сбора в Австрии. Первый будет продолжаться с
14-го по 25 июня. На 24-е число запланирована товарищеская встреча с
австрийским «Штурмом», сообщает официальный сайт клуба.
Второй сбор продлится с 28-го июня по 9 июля. За это время будут сыграны три матча. 1 июля ПФК ЦСКА встретится с белградским «Партизаном», соперник по матчу 5 июля определится позднее, а 9-го красно-синие сыграют с «Краснодаром».
Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали чемпионата России и получил путевку в Лигу чемпионов-2017/18.
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