M-1 Challenge 79. Украинец Микуца заменит Грузина Кухалашвили на турнире

Грузинский боец ММА Гига Кухалашвили получил травму и его дебют в рейдже откладывается. Против Дмитрия Тебекина 1 июня на турнире M-1 Challenge 79 выйдет победитель кубка мира по MMA Дмитрий Микуца (Украина, 6-3-1).

Год назад Дмитрий Микуца неудачно дебютировал на турнире M-1 Challenge 64, когда выступал в тяжелом весе. С тех пор он принял решение перебраться в полутяжелый вес и достаточно успешно выступил в новой для себя категории на чемпионатах Украины и Европы по смешанным боевым единоборствам. Также на его счету звание вице-чемпиона Украины по панкратиону и титул чемпиона WCFF.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1

(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4

(До 65,8 кг), Драган «Little Wonder» Пешич (Сербия), 13-7 - Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8-1

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0

(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

(Свыше 93 кг), Юрий Проценко (Украина), 8-3 - Антон Вязигин (Спарта), 7-1

(До 61,3 кг), Вон Джун Джанг (Южная Корея), 4-1 - Баир Штепин (Барс), 3-2

(До 93 кг), Дмитрий Микуца (Украина), 6-3-1 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2



